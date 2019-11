Affaire des talibés enchaînés: "Le maître coranique et co-accusés n'ont pas été libérés"

Le maître coranique Cheikhouna Guèye dit Khadim et ses co-accusés, arrêtés lundi dans l'affaire des talibés enchaînés dans le Daara de Ndiagne, dans la région de Louga (Nord du Sénégal) n'ont pas bénéficié d'une liberté provisoire de la part du juge du tribunal de Grande instance, a appris PressAfik ce jeudi.



L'information relayée par Oustaz Matar Sarr, qui l'a publiée sur sa page Youtube, a été démentie. "Le maître coranique et Cie n'ont pas été libérés. Cheikhouna Guèye a adressé une demande de liberté provisoire laquelle a été rejetée", a, par ailleurs, confié le substitut du Procureur de Louga, Ibrahima Faye, à nos confrères de Seneweb.



Pour rappel, le procureur a requis une peine de deux ans dont deux mois ferme de prison contre les mis en cause pour mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait et complicité. Les populations et autres maîtres qui étaient venus soutenir Serigne Khadim Gueye ont eu des échauffourées avec les forces de l'ordre avant de défoncer la porte du tribunal de Louga pour réclamer leur libération. Des blessés ont été notés.