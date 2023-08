Affaire du baiser en Espagne: la joueuse Hermoso dément tout consentement

Dans un communiqué publié par toutes les joueuses espagnoles, Jenni Hermoso a expliqué qu'elle n'était pas consentante au baiser forcé de Luis Rubiales.



"Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai consenti au baiser qu'il m'a donné et qu'en aucun cas je n'ai cherché à être portée en étant enlaçée par le président. Je ne tolère pas que ma parole soit remise en question et encore moins que l'on invente des mots que je n'ai pas prononcés", a déclaré Jenni Hermoso.



"Nous voulons terminer cette déclaration en appelant à de véritables changements, à la fois sportifs et structurels, qui aideront l'équipe nationale senior à continuer de se développer, afin que nous puissions transmettre ce grand succès aux générations futures", déclarent les joueuses.