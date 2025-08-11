Affaire du "bus disparu": le journaliste du groupe iGFM convoqué à la DIC

Le journaliste Harouna Fall, de la rédaction d'iGFM, a été convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon Seneweb, cette convocation est liée à la publication sur le site d'une information signalant qu'« un bus convoyant des Sénégalais pour le Magal serait victime d'une attaque au Mali ». Le journaliste, selon la même source, a été contacté par téléphone par un certain commissaire Diouf qui souhaitait l'interroger à ce sujet.
Cependant, BuurNews, qui affirme avoir joint Harouna Fall au téléphone, annonce que le journaliste est actuellement dans les locaux de la DIC. Il aurait confirmé que sa convocation est liée à l'article sur le « bus qui aurait disparu avec 70 Sénégalais en partance pour le Magal de Touba au Mali ».
Cependant, BuurNews, qui affirme avoir joint Harouna Fall au téléphone, annonce que le journaliste est actuellement dans les locaux de la DIC. Il aurait confirmé que sa convocation est liée à l'article sur le « bus qui aurait disparu avec 70 Sénégalais en partance pour le Magal de Touba au Mali ».
Autres articles
-
Abidjan : un bus convoyant 70 Sénégalais pour le Grand Magal de Touba porté disparu
-
15ᵉ Congrès du SAES : Le secrétaire général sortant obtient un second mandat
-
Touba : Depuis le début de l'année, la mairie a enregistré 130 000 naissances, selon Abdou Lahat Ka
-
Bitumage de la route Kolda–Salikégné : la pression monte dans trois communes frontalières
-
Jeux de hasard : saisie de 15 machines à sous et 2029 pièces de cent francs à Keur Massar