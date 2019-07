Affaire du faux Le Drian : Comment Macky à démasquer l’escroc français

L’affaire du faux Le Drian, alors ministre français de la Défense, a fait le sujet de l’actualité en France et dans des pays africains. L’escroc Gilbert Chikli, qui a réussi à voler pas moins de 80 millions d'euros à des dirigeants et hommes d'affaires, a été identifié.



Arrêté en Ukraine, il a été extradé vers la France. Selon « Libération », le mis en cause se faisait passer pour Le Drian et appelait les « amis de la France ». Au téléphone avec ses cibles, il faisait savoir qu'il y avait une rançon à payer pour libérer des otages français mais qu'il était impossible de puiser dans les fonds publics.



Le journal informe que le Sénégal a échappé belle aux agissements de l’escroc, ce, grâce à l‘attention du chef de l’Etat, Macky Sall. Ce dernier, un vieil ami avec Le Drian, a démasqué Chikli suite à la conversation qu’ils ont eu au téléphone.



Le détail qui a tapé dans le cerveau du Président Sall, c’est que le faux Drian a passé son temps à le vouvoyer alors que les deux amis avaient l’habitude de se tutoyer. C’est ainsi qu’une enquête judiciaire a été ouverte contre lui.