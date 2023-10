Affaire faux baux portant sur 3 milliards CFA: Me El Mamadou Ndiaye nie tout et dépose une demande de liberté provisoire

L'instruction dans l'affaire des faux baux portant sur un total de 3 milliards de francs se poursuit au niveau de la Chambre d'accusation. La juridiction d'appel compétente dans la présente procédure poursuit ses auditions. Mercredi dernier, la Chambre a entendu sur le fond Me El Mamadou Ndiaye.



L'avocat a eu l'occasion de se défendre dans le dossier, contestant ainsi les accusations du Parquet général. Au terme de l'audition, ses avocats ont déposé une demande de liberté provisoire.



Inculpé depuis le 17 août dernier et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie, blanchiment de capitaux et usurpation de fonction, Me El Mamadou Ndiaye espère bientôt humer l’air de la liberté, dit Les Échos. D’après la source, mercredi dernier, la Chambre d’accusation, en charge de l’instruction, a procédé à son audition au fond.



Face aux juges, le maire de Thiaroye-sur-mer s’est défendu de mieux qu’il pouvait. Il a contesté les accusations du parquet général soutenant qu’il n’a joué aucun rôle déterminant sinon celui d’avocat. Me El Mamadou Ndiaye a nié totalement les 300 millions de francs qui lui sont imputés.



À la fin de son audition, les avocats de l’édile de Taxawu Sénégaal ont déposé une requête aux fins de mise en liberté provisoire, rapporte Les Échos.