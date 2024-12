Affaire l'opposant à Me Ousseynou Fall : Bah Diakhaté jugé le 25 mai 2025

Le dossier pour diffamation et injure publiques opposant l’activiste républicain Bah Diakhaté à l’avocat, Me Ousseynou Fall, a été évoqué hier jeudi par le tribunal correctionnel de Dakar. A peine ouverte, l'affaire a été renvoyée et sera jugée le 25 mai 2025, informe le journal Les Echos.



Après avoir purgé une peine de trois mois de prison dans l'affaire l'opposant au Premier ministre, Ousmane Sonko, Bah Diakhaté a été libéré de prison, bénéficiant ainsi de la loi d'amnistie.



Interrogé dans ce dossier l'opposant à Me Osseynou Fall, l'activiste avait évoqué la Loi d’amnésie pour sa défense.