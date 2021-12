Affaire passeports diplomatiques: des agents de l'Etat arrêtés, un gendarme logé à la Présidence recherché

L’affaire des passeports diplomatiques impliquant les députés El hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye, qui devront faire face au juge le 21 décembre prochain, est loin de connaître son épilogue. La Division des investigations criminelles (Dic), saisie par le général Meïssa Celli Ndiaye, aide camp du Président de la République, Macky Sall, est à la trousse d’un second réseau mêlé à ce dossier. Après l’arrestation des deux agents du ministère des Affaires étrangères, d’autres agents de l’Etat ont été cernés.



Ces derniers ont tous cité le chancelier Amadou Kébé, activement recherché. Selon L’Observateur qui l’information dans sa parution de ce mercredi, les perquisitions et les investigations techniques menées ont permis de découvrir que les membres du réseau sont parvenu à faire confectionner pour le moment, plus d’une vingtaine de passeports diplomatiques.



Le modus opérandi des mis en cause consiste à usurper l’identité et la signature de hauts dignitaires de l’Etat, du milieu politique, de religieux et de diplomates. Après avoir trouvé un candidat prêt à payer entre 5 et 6 millions F Cfa, ils adressent une correspondance au président de la République sollicitant l’octroi de cette faveur en utilisant la fausse identité du dignitaire.



Lors de leurs interrogations, les deux hommes d’affaires, détenteurs de passeports diplomatiques, ont reconnu sans ambages les faits. Ils ont avoué être en relation avec les deux agents du ministère des Affaires étrangères et Amadou Kébé.



Des accusations confortées par les résultats de l’exploitation technique de leurs téléphones portables.