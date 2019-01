Affaires des 94 milliards: Les députés acculent Sonko et mettent en place une commission d'enquête

«La dernière fois j'avais fait une sortie interpellant le député lui-même à demander la constitution de cette commission d'enquête et je lui avais donné un ultimatum.» Ces propos sont du président du groupe parlementaire de la majorité qui se prononçait sur les accusations portées par Ousmane Sonko contre le directeur des Domaines. Aymirou Gningue de poursuivre «Cet ultimatum étant dépassé, l'Assemblée nationale et les députés de la majorité ont souhaité faire cette proposition, et à la prochaine réunion du bureau de l'Assemblée, nous allons effectivement déposé ça sur la table et faire une résolution pour que cette commission d'enquête puisse être constituée pour que nous puissions entendre l'honorable député Sonko mais aussi, entendre toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire pour donner plus de clarté au peuple sénégalais pour que véritablement cette affaire soit tirée au clair». Déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique, M. Gningue indique qu'«il est trop facile, par les temps qui courent, parce que nous sommes dans une période d'effervescence politique, que les gens sortent comme ça des bombes et par la suite qu'il n'y ait aucun suivi.»