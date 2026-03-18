CAN retirée au Sénégal : la FSF annonce un point de presse ce 19 mars à Dakar

A la Suite à la décision du Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de déclarer l’équipe du Senegal forfait (3-0) sur tapis vert et attribuant le titre continental au Maroc, la Fédération sénégalaise de Football (FSF) annonce un point de presse ce jeudi 19 mars à 13h au Noom Hotel Dakar.

La presse nationale et internationale est conviée à cette rencontre.



Pour rappel, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc, une décision "inique", a dénoncé la fédération sénégalaise qui va faire appel.



Dans un communiqué transmis mardi, l'instance, saisie par la Fédération marocaine, a annoncé avoir décidé de "déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale", pourtant remportée 1-0 (après prolongation) par les Lions de la Teranga, "le résultat étant homologué sur le score de 3-0" en faveur du Maroc.



La fédération sénégalaise a dénoncé "une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain", et indiqué qu'elle engagerait, "une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport" à Lausanne, en Suisse, "dans les plus brefs délais".