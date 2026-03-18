Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye reçoit un message de Paul Kagame via la ministre rwandaise des Sports

Le Président de la République, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience cet après-midi, mercredi 18 mars 2026, à Mme Nelly Mukazayire, Ministre des Sports de la République du Rwanda. Cette rencontre s'est tenue au Palais de la République à Dakar.



Madame Mukazayire s'est déplacée en qualité d'émissaire spéciale, étant « porteuse d’un message de S.E.M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, à son homologue sénégalais ». Bien que la teneur exacte du message n'ait pas été divulguée, cet échange s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Kigali.



Cette visite intervient dans un contexte de coopération active entre les deux nations, touchant divers secteurs stratégiques du développement continental.