Kaolack : le chef d’état-major général des armées en visite à la Zone militaire n°3

Le vice-amiral d’escadre Omar Wade, chef d’état-major général des armées, a effectué le mardi 17 mars 2026 une visite de prise de contact à la Zone militaire n°3 de Kaolack, selon FDS TV.



Accueilli par le commandant de zone, le colonel Massamba Thiam, il s’est ensuite rendu à la gouvernance pour une visite de courtoisie, avant de rejoindre le poste de commandement où il a suivi un exposé, signé le livre d’or et visité le nouveau bâtiment.



La visite s’est achevée par une adresse à la troupe au carré d’armes du 3e bataillon d’infanterie.

