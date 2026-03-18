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Kaolack : le chef d’état-major général des armées en visite à la Zone militaire n°3



Kaolack : le chef d’état-major général des armées en visite à la Zone militaire n°3
Le vice-amiral d’escadre Omar Wade, chef d’état-major général des armées, a effectué le mardi 17 mars 2026 une visite de prise de contact à la Zone militaire n°3 de Kaolack, selon FDS TV.
 
Accueilli par le commandant de zone, le colonel Massamba Thiam, il s’est ensuite rendu à la gouvernance pour une visite de courtoisie, avant de rejoindre le poste de commandement où il a suivi un exposé, signé le livre d’or et visité le nouveau bâtiment.

La visite s’est achevée par une adresse à la troupe au carré d’armes du 3e bataillon d’infanterie.
 
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Moussa Ndongo

Mercredi 18 Mars 2026 - 19:46


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