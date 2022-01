Affé Djoloff: le responsable de Bby qui avait charcuté un militant de Yewwi Askan Wi arrêté

Le bourreau présumé du militant de la coalition « Yewwi Askan Wi », dans la commune d'Affé Djoloff (département de Linguère), le jeune B. Sow a été arrêté par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff. Il a été identifié comme étant l’oncle de la victime, ce dernier l’a charcuté avec une machette.



Placé en position de garde à vue depuis lundi dernier, le mis en cause sera incessamment déféré au parquet de Louga, renseigne « L’Observateur ». Les faits remontent au dimanche dernier, jour du scrutin des Locales. Cette matinée-là, une vive altercation a opposé les deux membres d'une même famille et appartenant à deux coalitions rivales.



Ainsi, l’échange de propos aigre-doux a finalement viré à une violente bagarre. Sur le feu de l'action, F.Sow. l’oncle de B. Sow qui portait sur lui une machette, s'en est servi pour administrer un violent coup à son neveu qui, atteint à la main, est tombé à terre, baignant dans son sang.



Grièvement blessée, la victime qui était inerte, a vite été évacuée à bord de l'ambulance du poste d'Affé Djolofi vers l'hôpital départemental de Linguère où il a été admis en réanimation. Par la suite, le jeune homme s'est retrouvé avec un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 45 jours.



Le responsable de la coalition Benno bok Yakaar a reconnu les faits. Toutefois, il est poursuivi pour Coups et blessures volontaires (Cbv) ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 45 jours sur son neveu B. Sow. Cependant, la victime n'a pas encore porté plainte.