Affiche sexiste à Pikine : le ministère de la Jeunesse et des Sports condamne fermement et promet des sanctions

L’utilisation d’affiches à caractère sexiste et dégradant lors d’un match de Navétane à Pikine continue de provoquer un tollé. Après la réaction du Collectif des Féministes du Sénégal, c’est désormais le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a fermement condamné ces actes jugés « contraires aux valeurs fondamentales du sport ».



Dans un communiqué publié ce 13 octobre, le ministère souligne qu’un « tel comportement est contraire aux valeurs fondamentales du sport, fondées sur le respect, la dignité et l'égalité entre les citoyens », estimant qu’il porte « atteinte grave à l'éthique et à la morale et porte préjudice à l'image même de notre jeunesse ».



La tutelle annonce qu’elle prendra toutes les « dispositions nécessaires, en collaboration avec les autorités sportives compétentes », afin que de tels « agissements ne se reproduisent plus dans nos stades, où se rendent nos enfants, nos familles et de manière générale les citoyens ».



Le ministère de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs rappelé à l'ensemble des « pratiquants, dirigeants, encadreurs et acteurs du mouvement sportif, la nécessité absolue de préserver la discipline, l'éthique et la morale avec responsabilité pour guider toute activité sportive ».



Il invite également les structures organisatrices à une « vigilance accrue dans la mise en œuvre et le respect strict des règles établies ».