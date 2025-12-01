Affrontements à l’UCAD : plusieurs blessés enregistrés, les étudiants exigent le paiement de leurs bourses

De nouveaux affrontements ont éclaté ce lundi 1er décembre 2025, sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où des étudiants se sont opposés aux forces de l’ordre dans un climat de tension croissante lié aux retards dans le paiement des bourses.



Selon les premiers bilans, plusieurs étudiants ont été blessés, certains grièvement atteints et évacués vers les principaux hôpitaux de Dakar, le service médical du COUD étant dépassé par l’afflux.



« Nous avons enregistré beaucoup de blessés, et le service médical du COUD n’est pas en mesure de les prendre en charge, car il y a des cas graves. Ils ont été transférés dans les hôpitaux », a déclaré sur la RFM Wally Faye, président de l’Amicale des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques, également membre du Collectif des amicales de l’UCAD.



Le mouvement étudiant maintient la pression et exige le paiement immédiat des bourses. « Ce que nous réclamons, c’est un droit, un acquis. Nous interpellons le ministre de l’Enseignement supérieur et le Directeur des Bourses : qu’ils assument leurs responsabilités. Nous, Collectif des amicales de l’UCAD, ne comptons pas reculer. Les autorités n’aiment ni la négociation ni la responsabilité ; ce qu’elles comprennent, c’est la confrontation, et nous allons poursuivre notre mobilisation », a ajouté le représentant des étudiants.