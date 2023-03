Affrontements entre étudiants à l'Ucad : plusieurs blessés enregistrés

Des manifestations ont eu lieu hier mercredi, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Les étudiants qui faisaient face aux forces de l'ordre, ont fini par s'affronter entre eux. Plusieurs blessés ont été enregistrés.



"Nous sommes étudiants et connaissons parfaitement les auteurs de ces actes barbares. Nous étions au front avec les policiers et des nervis sont venus nous attaquer. La nature de nos blessures prouve à suffisance les intentions de ces nervis", a déclaré un étudiant du nom d'Abdou Sané.



Au cours des échauffourées, un étudiant du nom de Moussa Tine, a été blessé au front. Il a été admis au service médical du temple du savoir. "Moussa est touché au niveau du front. Les policiers sont animés d'une envie de faire mal. Parce qu'ils visent directement sur les étudiants qui manifestent", a-t-il déploré.



Madické Kébé, étudiant en Master 1 au département de géographie à la Faculté des lettres et sciences humaines, a la partie droite du visage enflée. "J'ai reçu sauvagement un coup-de-poing sur le visage. Nous étudions au front et des étudiants non identifiés nous ont attaqués. Ils ne sont pas nos ennemis , nous sommes des camarades", a-t-il confié à L'Observateur.