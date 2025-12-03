Affrontements étudiants–FDS : l’appel au dialogue de Bouba Diop, ancien médiateur de l’UCAD

Le Professeur Bouba Diop, ancien médiateur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), s’est exprimé sur la montée des tensions dans les universités, marquées par des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre.



Intervenant sur les ondes d’iRadio, il a lancé un appel au calme et à la sérénité, exhortant toutes les parties à mettre fin à cette spirale de violences.



D’après lui, cet engrenage de violences doit « s’arrêter ». Il dit désapprouver toutes les « formes de violences » qui proviennent aussi bien « des étudiants ou des gens qui ne sont même pas des étudiants et des forces de l’ordre ».



Pour sortir de l’impasse, le Pr Bouba Diop préconise l’ouverture de discussions et réitère son appel à la retenue et au dialogue.

