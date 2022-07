Affrontements militants BBY-YAW à Kaolack: 5 blessés dont un garde du corps de Sonko

Cinq personnes ont été blessées dans des affrontements survenus lundi après-midi à Kaolack (centre) entre des jeunes de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) et ceux de l’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, a rapporté l’Agence de presse sénégalaise (APS). L’une des personnes blessées a été identifiée par une infirmière de l’hôpital régional de Kaolack comme étant un garde du corps du député et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko. Les autres blessés sont des militants de BBY, a-t-elle ajouté, sous le sceau de l’anonymat.



Les affrontements se sont déroulés lorsque des convois de Benno Bokk Yaakaar et de Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal se sont croisés dans la commune. Ousmane Sonko et d’autres leaders de Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal étaient à Kaolack lundi pour la campagne en vue des élections législatives du 31 juillet prochain.