Afghanistan: violente attaque armée à l'université de Kaboul, au moins 25 morts et blessés

« Les ennemis de l'Afghanistan, les ennemis de l'éducation sont entrés dans l'Université de Kaboul, avait déclaré Tariq Arian, le porte-parole du ministère de l'Intérieur lors d'une première conférence de presse, précisant que les forces de sécurité s'y étaient déployées. L'attaque a pris fin dans l'après-midi et le bilan, toujours provisoire, est lourd : au moins 25 personnes ont été tuées ou blessées dans l'attaque, selon le ministère.



Toujours non revendiquée, celle-ci a débuté avant l'arrivée prévue de responsables du gouvernement pour l'ouverture de la foire littéraire.



« Sans doute le dernier jour de notre vie »



« Nous étions en train d'étudier dans nos classes quand soudain nous avons entendu une rafale de coups de feu dans l'université, a confié à l'AFP Fraidoon Ahmadi, 23 ans, qui étudie sur le campus. Certains étudiants ont fui. C'est le chaos et les étudiants sont terrifiés. » Ahmadi et plusieurs condisciples ont été assiégés pendant plus de deux heures avant d'être évacués. « Nous étions effrayés et pensions que c'était sans doute le dernier jour de notre vie. Les garçons et les filles criaient, priaient et appelaient à l'aide. Je n'ai pas de mot pour expliquer comment nous avons survécu à l'attaque armée d'aujourd'hui dans notre université. »