African Journalists Forum va lancer le PAJI pour "construire" un citoyen modèle

Outiller les médias de l’Afrique de l’Ouest dans la quête de l’information pour promouvoir un citoyen modèle, tel est la préoccupation d’African Journalists Forum. Et, pour ce faire, le Rapic a décidé de lancer d’abord au Sénégal et en Gambie, le PAJI.



«Ce projet cherche à faire renaître, au sein de l’espace public, la promotion d’une culture démocratique inclusive en mettant l’accent sur l’approvisionnement des questions et projets de société dans une optique de transparence et de responsabilité la gestion des affaires de la cité. Il a pour ambition la préparation citoyenne à la gouvernance, veillera au respect des droits fondamentaux protégés », informe-t-elle dans un communiqué.



African Journalists Forum intervient dans la recherche et la formation sur l’information, ainsi que la documentation ou encore la plaidoirie. Elle regroupe des journalistes de plus de 30 pays du continent.