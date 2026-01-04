Afrique : « Ciudad de la Paz » déclarée capitale de la République de Guinée équatoriale

Pour la mise en œuvre effective du présent décret-loi, les services de la Présidence de la République, les pouvoirs de l'État, les organes constitutionnels, les organisations gouvernementales et les entreprises publiques de l'État adopteront, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, toutes les mesures et dispositions nécessaires à leur transfert et à leur installation effective dans la nouvelle capitale.

Dans un communiqué du Bureau d'information et de presse, le Président Obiang Nguema a justifié que ces dernières décennies, les villes de Malabo et Bata ont connu une croissance urbaine rapide, alimentée par un afflux constant de migrants en provenance des zones rurales et des petites villes. Ce phénomène s'explique par la concentration de la plupart des infrastructures, des services publics, des emplois et des bureaux administratifs dans ces deux villes.

« La croissance urbaine non planifiée a engendré des défis considérables en matière d'aménagement du territoire, une mise à rude épreuve des services essentiels, un creusement des inégalités régionales et une saturation des réseaux de transport et de communication. Si cette tendance se poursuit, elle risque d'exacerber les déséquilibres territoriaux, d'affaiblir la cohésion nationale et de compromettre la réalisation des objectifs de développement durable fixés par le gouvernement », note le communiqué.

Le communiqué ajoute que « La Ciudad de la Paz », de par sa situation géographique stratégique, son potentiel d'expansion urbaine, sa capacité à accueillir des infrastructures administratives modernes et sa connectivité avec d'autres régions, se présente comme l'option idéale pour abriter la capitale de la République de Guinée équatoriale.

Dans un Décret daté du 2 janvier 2026 le président de la République OBIANG NGUEMA MBASOGO a déclaré la « Ciudad de la Paz », située dans la province de Djibloho comme nouvelle capitale de la République de Guinée équatoriale.