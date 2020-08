Afrique du Sud: 24 000 membres du personnel de santé infectés par la COVID-19, 181 morts

Quelque 24 000 membres du personnel de santé en Afrique du Sud ont été infectés par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie en mars et 181 en sont morts, a annoncé mercredi le ministre sud-africain de la Santé Zweli Mkwize.



Ce chiffre de 24 000 personnes touchées représente environ 5 % du nombre total de cas de COVID-19 en Afrique du Sud, a précisé le ministre lors d’une conférence de presse.



Avec 521 318 cas confirmés, dont plus de 8 000 morts, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain. À elle seule, elle a enregistré plus de la moitié des cas de nouveau coronavirus en Afrique.



C’est aussi le cinquième pays au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas confirmés, mais le nombre officiel de décès est largement sous-estimé ont prévenu des experts.



Entre 40 000 et 50 000 personnes pourraient mourir de la COVID-19 d’ici la fin de l’année dans le pays, selon des projections officielles.



L’Afrique du Sud a imposé fin mars l’un des confinements les plus stricts au monde, avant de l’assouplir. Devant l’explosion des contaminations, les écoles viennent de nouveau d’être fermées pour un mois et un couvre-feu nocturne a été rétabli.