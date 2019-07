Afrique du Sud: 350 millions de dollars d'indemnité aux mineurs atteints de silicose

La victoire est totale pour les mineurs et leurs familles atteints de la silicose. La bataille judiciaire aura duré huit ans, mais aura accouché d’un accord sans précédent. Des dizaines de milliers de mineurs dont la vie a été bouleversée par la silicose vont enfin recevoir ces indemnisations, dont les compensations iront de 5 000 à 35 000 dollars pour chaque mineur.



Malgré une avancée historique, la grande centrale syndicale COSATU appelle à continuer les efforts et à maintenant identifier tous les mineurs pouvant qualifier pour les dommages et intérêts.



Certaines estimations donnent le nombre de 100 000. D’autres, comme le cabinet d’avocat ayant défendu leurs intérêts, estiment leur nombre à 30 000. Difficile d’y voir clair, car beaucoup de mineurs venaient en fait de l’étranger, notamment du Mozambique, Lesotho ou du Swaziland. D’autant que ces compensations vont prendre en compte toutes les activités minières de 1965 à aujourd’hui, soit 55 ans.



Cet accord, c’est surtout une première dans la nation arc-en-ciel, qui met fin à l’impunité des compagnies minières en Afrique du Sud.