Afrique du Sud : Jacob Zuma autorisé à participer aux législatives

Ce feu vert annule l'exclusion de l'ex-chef de l'Etat prononcée par la commission électorale en raison de son casier judiciaire.



La Constitution sud-africaine n'autorise pas les personnes qui ont été reconnues coupables d'un crime et condamnées à plus de 12 mois de prison sans possibilité d'amende à se présenter aux élections législatives.



Or, Jacob Zuma a été reconnu coupable et condamné à 15 mois d'emprisonnement en 2021 pour avoir refusé de se présenter devant une commission judiciaire chargée d'enquêter sur des allégations de corruption au sein du gouvernement et des entreprises publiques pendant son mandat présidentiel de 2009 à 2018.



Mais ça c’est désormais du passé. Le transfuge du Congrès national africain, est désormais libre de participer aux élections sous les couleurs du uMkhonto weSizwe, sa nouvelle formation politique.