JOJ Dakar 2026 : un partenariat stratégique signé pour transformer l’enseignement supérieur sénégalais

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ont officialisé, ce lundi 4 mai, un accord de partenariat. Cette alliance vise à intégrer pleinement les universités, les étudiants et les enseignants à la dynamique olympique tout en garantissant un héritage structurel au système universitaire national.







L’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) occupe une place centrale dans ce dispositif en accueillant le Village olympique de la Jeunesse. Le site abritera environ 2 700 athlètes et délégations durant la compétition. Pour satisfaire aux exigences internationales, d’importants travaux ont été réalisés, portant sur la construction de six nouveaux bâtiments et la réhabilitation de sept infrastructures existantes.







À l’issue de l’événement, l’ensemble de ces installations sera rétrocédé à la communauté universitaire. Les nouveaux édifices seront transformés en résidences étudiantes, augmentant ainsi de manière permanente les capacités de logement de l’UAM. Ce partenariat ambitionne de transformer les Jeux en un moteur de progrès social et académique à travers la création d’opportunités professionnelles et l’amélioration durable des conditions de vie sur le campus.

