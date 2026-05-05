Partenariat État-Privé : le groupe SENICO adhère à la « Vision Sénégal 2050 »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce mardi une audience à Abdoulaye Dia, président-directeur général du groupe SENICO. Cette rencontre, tenue au Palais de la République, s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre l’État et le secteur privé national pour soutenir la transformation économique du pays.







À cette occasion, la direction du groupe a officiellement exprimé son adhésion à la « Vision Sénégal 2050 », le nouveau référentiel des politiques publiques. Cet engagement doit se concrétiser par des investissements structurés dans les chaînes de valeur agricoles, visant à stimuler la création d’emplois et à favoriser l’équité territoriale.







L'initiative du groupe industriel sénégalais répond à l'objectif des autorités de valoriser les potentialités agricoles locales pour assurer une croissance inclusive. Cette audience marque une convergence de vues entre le pouvoir exécutif et les acteurs économiques nationaux sur la nécessité d'accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise.

