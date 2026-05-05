Remise du drapeau national à l’équipe U17 : Khady Diène Gaye appelle les “Lionceaux” à marquer l’histoire ai Maroc

La Fédération sénégalaise de football a organisé, ce mardi 5 mai 2026 au stade Léopold Sédar Senghor, une cérémonie officielle marquée par la remise du drapeau national à l’équipe U17, en partance pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026.



La cérémonie, présidée par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, s’est tenue en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, ainsi que des membres du Comité exécutif et des encadrements techniques.



Dans son adresse, la ministre a exhorté les «Lionceaux» à défendre avec honneur les couleurs nationales. « Vous avez aujourd’hui une opportunité de marquer l’histoire au Maroc. Cette compétition doit confirmer la place du Sénégal parmi les grandes nations du football africain », a-t-elle déclaré.



Elle a également invité les joueurs à s’inspirer des performances de leurs aînés, tout en rappelant l’ambition de reconquête du titre continental, remporté par le Sénégal en 2023.



De son côté, le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, a salué l’engagement de l’État dans le développement du football et encouragé les U17 à porter haut les espoirs du pays.



En marge de cette cérémonie, la sélection U15, récemment sacrée championne d’Afrique scolaire à Harare, a été honorée pour son parcours remarquable, recevant les félicitations des autorités.



La rencontre s’est conclue par la remise de primes aux capitaines des deux équipes, en guise de reconnaissance et d’encouragement avant les échéances à venir.