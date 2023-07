Afrique du Sud: Le sommet des Brics aura lieu malgré le mandat d’arrêt contre Poutine

« Nous avançons dans l’organisation du sommet des Brics et finalisons les discussions sur le format », a déclaré M. Ramaphosa à la presse, en précisant que cette rencontre rassemblant en principe l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie aurait lieu « physiquement ».



Il ne s’est pas prononcé sur la présence ou non au sommet de M. Poutine, visé depuis mars par un mandat CPI pour le crime de guerre de « déportation » d’enfants ukrainiens depuis l’invasion de l’Ukraine, des accusations que Moscou a rejetées en bloc.



« Nous allons organiser ce sommet des Brics physiquement, nous nous sommes tous engagés à avoir un sommet où nous pourrons nous regarder dans les yeux », a déclaré M. Ramaphosa, interrogé sur le sujet en marge d’une conférence de son parti de l’ANC.



« Nous n’avons pas tenu un sommet physiquement depuis… près de trois ans. Il ne sera pas virtuel », a-t-il ajouté.



En tant que membre de la Cour pénale internationale, l’Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président russe s’il entrait sur son territoire.



Un sérieux dilemme diplomatique pour Pretoria, qui refuse de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.



Des rumeurs relayées par les médias sud-africains ont indiqué que Pretoria envisageait de déplacer le sommet en Chine pour éviter d’avoir à arrêter M. Poutine.



Puissance diplomatique continentale, l’Afrique du Sud affirme adopter une position neutre pour être en mesure de « jouer un rôle dans la résolution des conflits », avait auparavant expliqué Cyril Ramaphosa, en disant s’être entretenu à plusieurs reprises avec M. Poutine.



Son pays a par ailleurs accueilli en février des exercices navals avec la Russie et la Chine au large de ses côtes, suscitant l’« inquiétude » des grandes puissances occidentales.



Les liens entre l’Afrique du Sud et la Russie remontent à l’époque de l’apartheid, le Kremlin ayant apporté son soutien à l’ANC dans la lutte contre le régime raciste.