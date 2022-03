Afrique du Sud: grave pollution sur la rivière Vaal qui alimente le Gauteng en eau potable

C'est une écume grasse, des algues vertes, et une odeur d'égoût très désagréable. « Voilà, on le sent bien là. C'est horrible. » montre Darrel Robson depuis sa voiture. Cet ingénieur à la retraite vit sur les bords du barrage. Darrel veut nous montrer les eaux usées qui débordent dans les champs alentours : « Regarde ! Ça s'écoule par-ici en passant sous la route. »



Cette pollution est une menace pour les écosystèmes, les élevages, mais aussi pour la population. Quelque 19 millions de personnes dépendent de ce cours d'eau qui fournit l'eau potable de toute la province du Gauteng - qui comprend les villes de Johannesburg et de Pretoria-, à partir du barrage du Vaal au Sud de Johannesburg.



Une ancienne carrière est désormais remplie d'une eau pestilentielle. L'eau de ces bassins s'écoule ensuite vers le barrage et contamine le reste du cours d'eau. « Ça perturbe d'abord la faune, les pêcheurs, les oiseaux aquatiques. Tout est pollué par une présence massive de la bactérie E. coli dans le barrage, et c'est de pire en pire. »



Des stations d'épuration hors d'usage

Toute la rivière du Vaal est polluée à cause du rejet d'eaux usées par des stations d'épuration délabrées ou inopérantes, a conclu la commission sud-africaine des droits de l'homme dans un rapport publié en 2021.



Pour Darrel Robson, les autorités ne prennent pas la mesure du problème. « Sans le barrage du Vaal, toute la province du Gauteng, le hub économique de l'Afrique du Sud disparaîtra. Et les autorités ne semblent pas comprendre l'importance de ce barrage et le sérieux de la pollution qui continue avec leur accord. »