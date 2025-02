Afrique du Sud: l’imam Muhsin Hendricks, défenseur de la minorité LGBTQIA+, tué par balle

Deux hommes sont recherchés et le mobile n’est pas encore connu, mais plusieurs associations de défense des droits LGBT craignent qu’il s’agisse d’un crime de haine.

Sur les images d’une caméra de surveillance, on voit un pick-up gris barrer la route de Muhsin Hendricks. Un homme vêtu de noir, visage dissimulé sous une cagoule, sort et s’approche de sa fenêtre.La police de la région du Cap Oriental confirme que samedi matin 15 février, vers 10h00, l’Imam de 58 ans a été tué par balle.En 1996, l’imam rend publique son homosexualité et devient le « premier imam ouvertement gay du monde ».Grand défenseur des droits des communautés marginalisées, sa mosquée, proche du Cap, était un refuge pour les musulmans queers.Récemment, il déclarait ne pas vouloir engager de gardes du corps malgré son militantisme. Selon lui, « le besoin d’être authentique était plus grand que la peur de mourir ».Le Conseil judiciaire musulman d’ Afrique du Sud a aussi réagi, en condamnant ce meurtre et toute violence contre la communauté LGBT, rappelant tout de même ses profonds désaccords avec les positions de l’Imam.Selon plusieurs témoignages en ligne, que la police n’a pas confirmé, Muhsin Hendricks était en route pour marier un couple de femmes lorsqu’il a été abattu.