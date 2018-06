Afrique du Sud: tollé après la participation de choristes nues dans une compétition scolaire

Sous les encouragements du public, des jeunes filles ont dansé et chanté seins nus, avec un simple pagne couvrant uniquement leur sexe, selon une vidéo filmée cette semaine dans la province du Cap oriental (sud-est).



"Il n'y a aucune raison pour que des élèves aillent sur scène complètement nues (...) c'est totalement inapproprié de la part des enseignants", s'est indignée la ministre de l'Education Angie Motshekga, dénonçant une "exploitation".



"C'est d'autant plus perturbant que les femmes et filles sont de plus en plus perçues comme des objets sexuels destinés à divertir les hommes", a-t-elle ajouté. La société sud-africaine est une des plus violentes au monde, notamment envers les femmes. Une centaine de viols y sont recensés chaque jour et une femme y meurt sous les coups d'un proche toutes les huit heures.



La ministre de l'Education a également dénoncé "les commentateurs" qui ont justifié l'apparition dénudée des choristes en affirmant que "cela faisait partie de la culture des jeunes femmes".



"Il n'y aucune raison que ces enfants se produisent complètement nus. Cette atteinte à la dignité humaine va à l'encontre des valeurs de nos cultures", a insisté Angie Motshekga qui a exigé une enquête et des sanctions.



En Afrique du Sud, il n'est pas rare que des jeunes femmes, souvent vierges, se produisent les seins nus dans le cadre de danses traditionnelles. L'ancien président Jacob Zuma, qui a été contraint à la démission en février en raison de son implication dans plusieurs scandales de corruption, a fréquemment participé à ces événements qui célèbrent notamment la culture zouloue.