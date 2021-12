Afrique du Sud: un tribunal ordonne le retour en prison de l'ancien président Jacob Zuma

Un tribunal sud-africain a ordonné ce mercredi le retour en prison de l'ex président Jacob Zuma, en invalidant une libération conditionnelle accordée en septembre pour raisons médicales. La décision de placer Jacob Zuma en libération conditionnelle pour cause médicale est «déclarée illégale et abrogée´, selon un arrêt du juge de la Haute cour Elias Matojane.



Jacob Zuma, 79 ans, a été condamné en juillet à 15 mois de prison pour obstruction à la justice après avoir à plusieurs reprises refusé de se présenter devant une commission d'enquête sur des cas de corruption durant sa présidence.



Son incarcération en juillet avait déclenché une vague de violences sans précédent dans la région du Kwazulu-Natal où il réside et à Johannesburg, faisant plus de 350 morts. Libéré pour raisons médicales, le 5 septembre, il purgeait sa peine dans sa luxueuse résidence de Nkandla, dans l'est du pays. La décision de la Haute cour annulant sa libération peut faire l'objet d'un appel de la part de l'ex président.



Source : Rfi