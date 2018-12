Afrique du Sud: vers la fin du projet Inga 3?

L'Afrique du Sud semble de plus en plus hésitante à l'idée d'inclure le futur barrage d'Inga 3, en RDC, dans son mix énergétique. Le projet ne devrait être finalisé qu'à l'horizon 2030, mais fin octobre, la commission parlementaire sur l’énergie a demandé au gouvernement de conduire une étude sur l’impact du projet, et sur les alternatives possibles. Des solutions moins coûteuses, plus efficaces et moins controversées sont possibles.