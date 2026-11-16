Afrique : la BAD prévoit 4,6 % de croissance en 2026, mais alerte sur 22 pays menacés de surendettement

Selon la mise à jour de novembre 2026 du rapport Africa’s Macroeconomic Performance and Outlook Update de la Banque africaine de développement (BAD), « les économies africaines resteront résilientes avec une croissance projetée à 4,6 % en moyenne en 2026 et 4,5 % en 2027 », contre 4,5 % en 2025.



Cette performance inverse la tendance au ralentissement envisagée en mai 2026 (+0,4 point) et s’appuie sur le dynamisme de l'Afrique de l'Est (6,7 %) et de l'Afrique du Nord (4,7 %), portées par les industries extractives, le rebond du tourisme et l'activité du canal de Suez.



Sur le front des prix, la désinflation s’accélère : l’inflation moyenne recule de 13,4 % en 2025 à 9,5 % en 2026, puis à 8,9 % en 2027.



L'institution panafricaine souligne que « des réserves énergétiques favorables constituées avant le conflit dans certains pays africains ont permis de limiter les effets de répercussion de la hausse du prix international du pétrole brut sur les prix intérieurs ».



Toutefois, le choc géopolitique au Moyen-Orient, qui a fait grimper l'indice mondial de l'énergie de plus de 60 % entre février et septembre 2026, pénalise lourdement les 43 pays africains importateurs nets de pétrole.



Parallèlement, bien que le ratio dette publique/PIB diminue progressivement (de 62,6 % en 2025 à 60,7 % d'ici 2030), la vulnérabilité financière demeure alarmante. En juillet 2026, 22 pays du continent étaient en situation de surendettement ou exposés à un risque élevé.



La BAD alerte sur le coût de ces engagements : entre 2022 et 2024, « environ 87 milliards de dollars ont quitté le continent au titre des paiements d'intérêts », tandis que le service de la dette extérieure a absorbé 31 % des recettes publiques en 2024, évinçant les budgets de la santé et de l'éducation.



Pour consolider cette reprise, le rapport préconise de miser sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), capable d’accroître le commerce intra-africain de 35 % d'ici 2045. À plus long terme, la BAD estime qu'un « déploiement inclusif de l'Intelligence Artificielle (IA) pourrait générer jusqu'à 1 000 milliards de dollars de PIB supplémentaire d'ici 2035 soit près d'un tiers du PIB actuel du continent ».