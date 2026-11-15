Coûts de construction des BTP : une hausse de 0,3% marque le troisième trimestre 2026

L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié sa note trimestrielle sur l'Indice des coûts de construction des Bâtiments et des Travaux Publics (IBTP), qui enregistre une progression de 0,3% au troisième trimestre de l'année 2026 comparativement au trimestre précédent.



Cette hausse globale résulte principalement de l'accroissement des coûts de construction des ouvrages de génie civil de 0,6% ainsi que de la majoration des coûts des travaux spécialisés de 0,4%. En revanche, l'institution statistique a relevé que « les coûts de construction de bâtiments restent stables au cours de la période sous revue ».



En glissement annuel, les coûts de construction des BTP progressent de 1,2%, portés essentiellement par le renchérissement des travaux de génie civil qui affichent une hausse de 2,1%. Les sous-indices des bâtiments et des travaux spécialisés enregistrent quant à eux une progression annuelle identique de 0,3%.



Pour rappel, l'IBTP est un indice composite calculé sur une base 100 au quatrième trimestre 2022. Il couvre l'ensemble du territoire national et s'articule autour de cinq grands postes de dépenses, à savoir les matériaux, les matériels, la main-d'œuvre, l'énergie et le transport, ainsi que les biens et services de gestion de chantier.