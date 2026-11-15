Secteur primaire et alimentation : les prix à la consommation affichent une hausse de 2,8% au troisième trimestre 2026

Les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 2,8% au troisième trimestre de l'année 2026 par rapport au trimestre précédent, selon une note de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Cette évolution trimestrielle résulte principalement de l'augmentation des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, qui affichent une progression de 5,8%. Cette tendance haussière se trouve également soutenue par l'accroissement des prix dans les divisions transport de 1,6%, santé de 1,0%, information et communication de 0,3%, vêtements et chaussures de 0,3% ainsi que restaurants et d’hébergement de 0,2%. En revanche, l'institution statistique a relevé que « les prix des biens et services de logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles diminuent de 0,7% ».



En glissement annuel, l’indice des prix à la consommation progresse de 0,9% par rapport à la période correspondante en 2025. Cette variation annuelle se trouve alimentée par la hausse des prix des boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants de 12,1%, des services de soins personnels, protection sociale et biens divers de 2,6%, des services de restaurants et d’hébergement de 2,0%, de la santé de 1,9% ainsi que des produits alimentaires et boissons non alcoolisées de 0,6%.



L'analyse sectorielle réalisée par l'ANSD montre que la hausse des prix au cours de cette période touche l'ensemble des branches d'activité, avec une progression marquée de 8,3% dans le secteur primaire.