Afrique: menace sur les opérations de maintien de la paix en raison des coupes budgétaires américaines

Après la baisse drastique de l'aide au développement américaine, la baisse des aides aux opérations de maintien de la paix inquiète l'ONU. Donald Trump a annulé la semaine dernière 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère qui avaient pourtant été validés par le Congrès. Parmi ces aides, 800 millions devaient financer les opérations de maintien de la paix dans le monde, dont la moitié sont menées sur le continent africain. Selon l'ONU, cela peut compromettre la sécurité des civils en particulier au Soudan du Sud et en RDC.



Aux États-Unis, l'administration Trump critique sévèrement les opérations de maintien de la paix. Dans sa note au congrès, elle pointe les échecs des missions au Mali, en RDC et en République Centrafricaine. Elle mentionne les milliards de dollars dépensés, dénonce d'importants systèmes de corruption et fait état de gaspillage. Également de cas d'exploitation et d'abus sexuels en RDC et en Centrafrique.



Donald Trump accuse aussi l'ONU d'utiliser l'argent dédié au maintien de la sécurité à d'autres fins. L'ONU fait face à une grave crise de liquidité, il lui manque 2,7 milliards pour financer les opérations de paix.



Sous pression, l'organisation a prévu un plan de rigueur appelé ONU 80. Lequel prévoit le gel des embauches, une réduction des dépenses et la suspension de certaines activités. D'après une information du média Africa Intelligence, le retrait de 4 000 casques bleus de la mission Monusco en RDC est à l'étude, soit près d'un tiers des effectifs déployés en Centrafrique.



Les États-Unis ont aussi refusé de financer, via l'ONU, la mission de l'Union africaine en Somalie, l'Aussom, mise en place pour lutter contre les terroristes al-Shebbab. L'opération est toujours à la recherche d'un plan de financement solide.



