Afrique subsaharienne : La Banque mondiale prévoit une croissance de 4,1 % sur fond d'incertitudes

La reprise économique en Afrique subsaharienne montre des signes de fragilité. Selon le dernier rapport « État des lieux de l’économie africaine » publié ce 8 avril 2026 par la Banque mondiale, les prévisions de croissance pour l'année en cours ont été révisées à la baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport aux estimations précédentes. L'institution prévoit désormais que la croissance régionale stagnera à 4,1 %, le même rythme qu’en 2025, alors que les risques de dégradation s'accumulent.



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Plusieurs facteurs pèsent lourdement sur cette dynamique, notamment les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui tirent l'inflation vers le haut à travers le renchérissement de l'énergie et des produits alimentaires. Parallèlement, le fardeau de la dette devient critique : le ratio du service de la dette extérieure par rapport aux recettes a doublé en huit ans, passant de 9 % en 2017 à 18 % en 2025. Cette situation restreint drastiquement la capacité des États à investir dans les infrastructures et les services sociaux de base.







Face à ces défis, Andrew Dabalen, économiste en chef pour l’Afrique à la Banque mondiale, préconise une gestion budgétaire prudente et la protection des ménages les plus vulnérables. À plus long terme, le rapport insiste sur la nécessité de créer des emplois pour les 620 millions de jeunes qui intégreront le marché du travail d'ici 2050. La Banque mondiale suggère aux pays du continent d'adopter des politiques industrielles plus stratégiques et réalistes, axées sur des secteurs à haute valeur ajoutée comme les minerais technologiques ou la pharmacie.







Le succès de cette transformation économique reposera sur l'amélioration des capacités de mise en œuvre et une intégration régionale accrue via la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Sans ces réformes structurelles et une meilleure attractivité pour les investissements privés, l'Afrique risque de ne pas pouvoir transformer son potentiel démographique en véritable levier de développement.

