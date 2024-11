AfroBasket 2025 : Desagana Diop confiant avant la deuxième fenêtre de qualifications

Desagana Diop, sélectionneur national de l'équipe masculine de basketball du Sénégal, s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur les préparatifs de la deuxième fenêtre des qualifications pour l'AfroBasket 2025, prévue du 22 au 24 novembre, à Dakar Arena. Il a affirmé que ses joueurs sont prêts à relever le défi.



« L'équipe est au complet. Nous avons réalisé une séance d'entraînement hier (lundi) à la Dakar Arena. J'ai été ravi de constater que les joueurs ont bien intégré nos systèmes offensifs et défensifs élaborés en août. Sur les 12 joueurs, 9 étaient présents lors du dernier stage (la double confrontation face à la Tunisie). Ils sont tous conscients des enjeux de ces matchs. Notre objectif est de remporter nos 3 rencontres pour nous rapprocher de la qualification, ce qui allégera notre tâche lors de la fenêtre de février », a déclaré Desagana Diop.



Évoquant les équipes adverses, le technicien des « Lions » a souligné l'égalité des ambitions entre les équipes : « Chaque équipe vise la victoire et la qualification. Le Rwanda possède une belle équipe, et je tiens à saluer le travail de Cheikh Sarr. Ils n'ont pas encore annoncé leurs 12 joueurs. »



En ce qui concerne le Cameroun, il a rappelé, « ils nous ont battus en finale du tournoi de pré-qualification olympique. C'est un groupe solide avec de bons éléments. Cependant, nous restons concentrés sur notre équipe, et nous aurons le temps d'analyser les autres équipes grâce aux vidéos. »



Le Sénégal évoluera dans la poule C aux côtés du Rwanda, du Cameroun et du Gabon. Le groupe A regroupe le Soudan du Sud, le Mali, le Maroc et la RD Congo.