Afrobasket 2021 : le coach des "Lions" évoque les cas Gorgui Sy Dieng, Tacko Fall et Georges Niang

En préparation pour la 30ème édition de l’Afrobasket qui doit avoir lieu du 24 août au 5 septembre 2021 à Kigali (Rwanda), le sélectionneur des « Lions » du Basket, Boniface Ndong lors d’un entretien accordé au journal « Les Echos » est revenu sur le Tournoi Qualificatif pour les Jeux Olympique (TQO).



« Le fait qu’on ait raté le tournoi de qualification olympique, c’est une occasion manquée. On a raté 3 matchs ; d’abord celui de l’Allemagne, ensuite celui de l’Italie et enfin de Porto Rico. Ces matchs pouvaient me permettre de mieux connaitre les joueurs, parce que certains peuvent être bons à l’entrainement et passer à côté d’un match. La seule manière de juger un joueur, c’est dans un match », dit-il.



Le sélectionneur des « Lions » s’est prononcé sur le cas de Gorgui Sy Dieng, de Tacko Fall, Georges Niang et des problèmes administratifs. « Gorgui Sy Dieng est à Dakar, on devait se parler, mais il y a des choses à régler avec son assurance. Il a parlé avec le président et il a dit qu’il veut jouer. Pour Tacko Fall, il a des problèmes administratifs comme moi, c’est pourquoi je suis à Dakar. Nous avons des problèmes admiratifs de visa et lui il est en train de faire sa carte verte, donc il ne peut pas sortir des Etats-Unis », fait savoir Boniface Ndong.



« Georges Niang est agent libre, donc, tant qu’il ne signe pas, on ne peut pas l’avoir en équipe nationale. Le marché des transferts commence le 31 juillet, donc on ne pense pas qu’il va être libre », ajoute-t-il.



Boniface Ndong ambitionne de faire de l’équipe du Sénégal, une équipe compétitive. « Ce qu’il faut, pour le moment, c’est travailler et voir comment atteindre les objectifs en faisant l’équipe la plus compétitive. C’est le travail qu’on a commencé depuis l’Allemagne et c’est ce qu’on est en train de faire ici », dit le sélectionneur des « Lions » du basket.