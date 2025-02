Afrobasket 2025 : Les « Lions » entament la dernière phase des éliminatoires à Rabat le 21 févier

Pour la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin, prévue du 21 au 23 février à Rabat (Maroc), l’équipe nationale masculine de basket-ball entamera la compétition le vendredi 21 février face au Rwanda.



Le samedi 22 février, les « Lions » croiseront le Gabon avant de clôturer leur campagne le dimanche contre le Cameroun.



Lors de la deuxième fenêtre, disputée au Dakar Arena, les « Lions » avaient brillé en enchaînant trois victoires consécutives contre le Rwanda, le Cameroun et le Gabon, dominant ainsi leur groupe C.



L’Angola va abriter, pour la troisième, l’édition 2025 de l’Afrobasket.



La Tunisie est le vainqueur des deux dernières éditions du tournoi, en 2017 à domicile et en 2021 à Kigali, au Rwanda.



La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSB) a publié la liste de 12 joueurs devant prendre part à la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin.



Le coach Mamadou Gueye , Parfait adjivon et Madiene Fall dirigeront l'équipe suite à l’indisponibilité de coach titulaire Ngagne Desagana Diop pour des raisons professionnelles, selon la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).











Le programme de l’équipe du Sénégal



Vendredi 21 février à 14h00 : Rwanda vs Sénégal-

Samedi 22 février à 11h00 : Sénégal vs Gabon

Samedi 23 février à 14h00 : Cameroun vs Sénégal



La liste des 12 joueurs sélectionnés:



Meneurs: Jean-Jacques Boissy (Rwanda Energy Group), Brancou Badio (Valencia Basket), Abdou Karim Mané (Papagou/Grèce)

Arrières : Cheikh Bamba Diallo (Desportivo Interclube), Mamadou Lamine Sambe (Le Havre)

Ailiers : Makhtar Guèye (Ville de Dakar), Babacar Sané (Iowa Wolves G-League), Pape Moustapha Diop (Vichy, France)

Ailiers forts : Amar Sylla (Bilbao), Ousmane Ndiaye (Baskonia)

Pivots : Youssoupha Ndoye (Korea Kogas), Gora Camara (Rimini, Italie)