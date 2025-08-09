Afrobasket 2025 : écarté de la liste finale des “Lions”, Babacar Sané exprime son amertume

« Hier (jeudi), ils m’ont appelé à part pour me dire que je ne ferai pas partie des 12, parce qu’un meneur s’est blessé et qu’ils veulent le remplacer par un autre meneur ! Ça n’a aucun sens… Si tu veux remplacer un ailier par un meneur, remplace-le par un meneur. J’aime ce pays plus que n’importe qui, frère. Je ne suis pas égoïste. Quand je parle, je parle pour tout le monde », a-t-il confié au site spécialisé Rapatak Show.

Sané, qui a participé à l’intégralité du stage de préparation des “Lions”, dit avoir consenti de nombreux sacrifices pour l’équipe nationale.

« J’ai quitté mon équipe par le passé pour répondre à l’appel du pays. Une fois, je m’entraînais depuis deux semaines et ils m’ont contacté un samedi, en plein week-end, pour me dire : ‘Demain, tu dois aller au Sénégal pour obtenir ton visa pour la préparation en Europe.’ J’ai quitté mon équipe et, cet été-là, ils ne m’ont même pas fait jouer à cause de ça. Ça, c’est un sacrifice… Et j’ai fait tout ça pour rien, frère », a regretté l’ancien joueur du Dakar Université Club.

Récemment, dans un entretien accordé à FIBA.basketball, Sané affirmait que la nouvelle génération sénégalaise était prête à « réécrire l’histoire » du basket national. « Je suis déterminé à entrer dans l’histoire. Tout le monde est résolu à devenir la meilleure équipe d’Afrique », déclarait-il alors.

Ambitieux de mener les “Lions” à la conquête du titre continental, Babacar Sané devra finalement suivre la compétition à distance, un coup dur pour l’une des étoiles montantes du basket sénégalais.

Pour rappel, l’Afrobasket masculin se tiendra du 12 au 24 août en Angola. Le Sénégal évoluera dans le groupe D, aux côtés de l’Égypte, du Mali et de l’Ouganda.

L’ailier sénégalais Babacar Sané ne figure pas dans la liste finale des joueurs retenus pour l’Afrobasket 2025. Le joueur, formé à la NBA Academy, est revenu sur les raisons de son éviction, exprimant son incompréhension.