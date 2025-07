Afrobasket Féminin 2025 : le consul général du Sénégal à Abidjan appelle à la sportivité

À l’occasion du match opposant le Sénégal à la Côte d’Ivoire, pays hôte de l’Afrobasket Féminin 2025, le consul général du Sénégal à Abidjan a lancé un appel aux supporters sénégalais présents sur place.



Dans un communiqué rendu public ce jeudi, il invite les supporters à faire preuve d’une sportivité exemplaire, de respect mutuel et de maîtrise de soi en toutes circonstances.



« Ce rendez-vous sportif est une célébration de notre passion commune pour le basket, mais aussi une opportunité de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre nos deux peuples », a souligné le consul.



Dans cet esprit, il a formulé plusieurs recommandations à l’adresse des supporters sénégalais : encourager les Lionnes avec ferveur, sans jamais céder aux provocations ni aux débordements ; respecter les hymnes, les arbitres, les adversaires et les supporters ivoiriens, dans un esprit de fair-play et de fraternité africaine ; se rappeler qu’ils sont les ambassadeurs du Sénégal, et que leur comportement doit refléter les valeurs de dignité, de paix et d’unité.



Le consul général a conclu son message en exhortant les Sénégalais à faire de cette rencontre un moment fort de sport, de respect et de fierté partagée, avant d’adresser ses vœux de réussite aux Lionnes du Sénégal.