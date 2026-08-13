AfroBasket U18 : le Sénégal élimine Madagascar et se qualifie pour les demi-finales

Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de l'AfroBasket U18, ce jeudi 13 août en Côte d'Ivoire, en dominant Madagascar sur le score de 54 à 40. Dans cette rencontre disputée en quarts de finale, les Lionceaux ont pu compter sur l’adresse de Codé Mbengue, auteur de 19 points.



Ils affronteront désormais le Mali pour une place en finale, les Maliens s’étant eux-mêmes défaits de la Tunisie (66-55).