Afrobasket féminin 2023: du réaménagement dans l'équipe du Sénégal

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine de basket-ball, Moustapha Gaye a fait appel à Couna Ndao, joueuse de l’ASC Ville de Dakar, afin de pallier l’empêchement de Sokhna Lycha Sy, a annoncé la Fédération sénégalaise de basketball (FSF), dans un communiqué publié dimanche.



Par contre, l'instance en charge du basket national n’a pas précisé les raisons de l’absence de l’ailière du Stade français.



Selon un communiqué de la FSF, Couna Ndao va rejoindre le groupe dimanche, en même temps que Léna Timéra, sociétaire de Nice Cavigal (France).



L’équipe du Sénégal sera au complet avec l’arrivée de ses deux joueuses.



Le 7 juin dernier, Moustapha Gaye publiait une liste de 19 joueuses présélectionnées dans le cadre de la préparation à la 28ᵉ édition de l’Afrobasket, compétition prévue du 28 juillet au 6 août 2023, à Kigali, au Rwanda.



Cette liste est marquée par le retour de Fatou Dieng et Aya Traoré, absentes de la sélection depuis six ans. Yacine Diop, sans club, est aussi de la partie.



Le Sénégal est logé dans la poule C de l’Afrobasket, en compagnie du Mali et de l’Ouganda.



Les Lionnes du basket, en regroupement depuis le 12 juin, ont effectué plusieurs séances d’entraînement au stadium Marius Ndiaye, puis au Dakar Arena, à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar.



L’équipe nationale féminine du Sénégal avait terminé à la quatrième place de l’Afrobasket 2021, à Yaoundé (Cameroun).