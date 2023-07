Afrobasket féminin 2023 : le Sénégal à la recherche de sa gloire passée

La 28e édition de l’Afrobasket féminin démarre vendredi 28 juillet. Il n'y a aucun doute quant aux objectifs que s'est fixé le Sénégal pour l'Afrobasket féminin FIBA 2023, et la manière dont l'équipe a été restructurée pour le tournoi regroupant 12 nations le montre clairement.



Seules quatre joueuses de l'équipe 2021 sont encore présentes à Kigali (28 juillet - 5 août).



Qu'est-ce qui fait de cette équipe du Sénégal un prétendant au titre à l'AfroBasket féminin de cette année ?



Le Sénégal a fait appel à Aya Traoré, deux fois MVP de l'AfroBasket féminin, qui avait été mise à l'écart lors des deux dernières éditions du tournoi ;



Elles ont rappelé la meneuse expérimentée Fatou Dieng, qui n'a pas joué pour son pays depuis le Championnat d'Afrique 2017 à Bamako ;



Les « Lionnes » semblent avoir reconnu qu'une joueuse naturalisée de qualité ferait la différence ;



Les Sénégalaises ont ouvert leur camp d'entraînement bien en avance par rapport à la majorité de leurs adversaires ;



Le Sénégal a sélectionné une équipe talentueuse et habile pour tenter de rebondir après les déceptions des trois dernières éditions du tournoi, où il a terminé quatrième (2021) et deuxième (2019 et 2017).



Pour l'équipe la plus titrée de l'histoire de l'AfroBasket féminin, manquer le titre continental depuis 2015 doit faire mal.



La fiche du Sénégal



Équipe : Sénégal

Classement : 31ème mondial ; 3ème africain

Dernière participation à l'AfroBasket féminin : 2021 (2-4),

Meilleur résultat à l'AfroBasket : Le Sénégal est l'équipe nationale féminine la plus titrée d'Afrique avec onze titres continentaux (1974, 1977, 1979, 1981, 1984, 1990, 1993, 1997, 2001, 2009 et 2015).



Comment le Sénégal s'est qualifié pour l'AfroBasket : Qualifié automatiquement en atteignant les demi-finales du Championnat d'Afrique 2021.



Afrique : Le Sénégal est tombé à la troisième place en Afrique, mais son histoire parle d'elle-même.





Grâce à ses succès au niveau continental, le Sénégal a participé à la Coupe du monde de basket-ball féminin de la FIBA en 1975, 1979, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010 et 2018. Les "Lionnes" ont participé à trois éditions des Jeux olympiques en 2000, 2008 et 2016.



Les Sénégalaises n'ont pas manqué une seule édition de l'AfroBasket féminin de la FIBA au cours des deux dernières décennies.





Groupe AfroBasket 2023 : Le Sénégal affronte le Mali et l'Ouganda en phase de groupe.





Joueuses vedettes : Yacine Diop s'est imposée comme l'une des meilleures buteuses du Sénégal. Il y a deux ans à Yaoundé, Diop était l'une des deux joueuses avec Mame Marie Sy Diop à avoir une moyenne de dix points ou plus par match. Elle a terminé avec une moyenne de 13,6 points par équipe, devant Sy Diop qui a contribué à hauteur de 12,4 points par match.





En l'absence de Sy Diop et d'Astou Traoré, Yacine Diop devrait jouer un rôle de premier plan dans la rotation des « Lionnes ».



Nouvelle recrue : Cierra Dillard a acquis la nationalité sénégalaise il y a quelques mois, ce qui la rend éligible pour l'AfroBasket féminin.





En décembre dernier, la joueuse de 27 ans a joué un rôle capital dans la victoire des Égyptiennes du Sporting Alexandria à la Coupe des champions féminins FIBA 2022 à Maputo, au Mozambique.





Entraîneur : Il y a huit ans, Moustapha Gaye a conduit le Sénégal au titre de l'AfroBasket féminin de la FIBA en battant le Cameroun devant une salle comble à Yaoundé.





Depuis, les « Lionnes » n'ont plus remporté de titre africain, même si Gaye est revenu à la tête de l'équipe il y a deux ans, où elles ont terminé à la quatrième place dans la capitale camerounaise.





Sous la houlette de Gaye, le Sénégal a remporté deux championnats d'Afrique en 2009 et 2015.



Gaye a entraîné le Sénégal lors de la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019 en Chine.





Perspectives : Bien que le Sénégal ait perdu contre le Mozambique 70-69 lors d'un match de préparation le week-end dernier à Kigali, les « Lionnes » semblent rassembler tous les moyens nécessaires pour tenter de lutter pour leur premier titre africain depuis 2015.





Cependant, battre le Mali et l'Ouganda - ce qui les qualifierait directement pour les quarts de finale - apparaît comme un test difficile et elles doivent le réussir avec des A.



Programme des « Lionnes »



Samedi 29 juillet 2023



Kigali Arena



Poule C



16h00 Ouganda / Sénégal



Dimanche 30 juillet 2023



19h00 Sénégal / Mali





Avec FIBA