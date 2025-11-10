Agence d’Assistance à la Sécurité de proximité (ASP): Khadim Faye, chef de la division logistique, limogé

L’Agence d’Assistance à la Sécurité de proximité (ASP) annonce, ce 10 novembre 2025, le licenciement de Khadim Faye, anciennement Comptable des matières, chef de la division logistique et contrôleur territorial Nord. La structure lui reproche plusieurs «fautes ayant gravement porté atteinte aux intérêts matériels, à l’image et à la réputation de l’Agence», selon le communiqué.



Pour le Directeur de l’ASP, Seydina Oumar Touré, par ailleurs signataire de la note, la décision de licenciement intervient à la suite de «constats récurrents relevés dans les rapports de la Cour des Comptes, du service Audit et Contrôle interne de l’Agence et du chef de pôle Nord». Il précise aussi qu’au regard de «la gravité et de la récurrence des manquements» constatés, l’Agence a décidé de procéder au licenciement de Khadim Faye, après le refus de ce dernier de répondre à une demande d’explication le 05 novembre 2025 sur des propos attentatoire à l’image de la structure.



Selon l’ASP qui relève du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique, plusieurs faits et agissements servent de base à la décision de licenciement. D’abord, le rapport définitif de la Cour des Comptes relatif à la gestion de l’ASP au titre des exercices 2018 à 2022 fait ressortir un préjudice financier de 77.613.000 FCFA, alors que Khadim Faye gérait la comptabilité des matières. Ensuite, un audit interne datant du 1er septembre 2024 sur la comptabilité des matières révèle des dotations de carburant effectuées de manière irrégulière.



L’Agence dit avoir constaté aussi des publications récurrentes sur les réseaux sociaux de Kadhim Faye les 05 et 07 février, 31 octobre et 07 novembre 2025. Face à la spirale de «propos dénigrants et diffamatoires» à l’encontre d’Oumar Touré, le licenciement sert à stopper «une volonté manifeste de nuire à l’image et à la crédibilité de l’institution».



A tous ces manquements s’ajoutent l’implication active de Khadim Faye dans une procédure de réforme frauduleuse de véhicule dont il a été bénéficiaire et son refus de rejoindre son poste d’affectation, occasionnant une absence injustifiée de deux mois.



L’Agence d’Assistance à la Sécurité de proximité a enfin constaté «un-non respect de la hiérarchie à travers une initiative irrégulière ayant consisté à faire constater la carence d’un délégué du personnel» par un inspecteur du travail, en 2024.



