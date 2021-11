Agéroute annonce les démarrages des travaux de construction de l'autopont de Cambérène

L’Agence du ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement (AGEROUTE), à travers un communiqué parvenu à PressAfrik, informe du démarrage des travaux de construction de l'autopont du giratoire de Cambérène sur la Nationale 1, à partir du 7 Novembre 2021.



« La réalisation de cet ouvrage permettra d'améliorer la fluidité du trafic au niveau de cet important giratoire qui constitue un point d'échanges majeurs entre l'autoroute à péage A1 et la Nationale 1 », lit-on sur le document. Selon AGEROUTE, afin d'assurer le maintien du trafic pendant la durée des travaux et d'atténuer la gêne occasionnée, « des déviations en 2x2 voies bitumées seront réalisées ».



Des déviations qui disposeront de signalisation horizontale et verticale requise. Mais aussi d'une assistance aux usagers par la Gendarmerie nationale et des agents de l’AGEROUTE Sénégal. Par ailleurs, « les automobilistes de la Route Nationale 1 (RN1) et du trafic interurbain sont appelés à ralentir et à faire preuve de beaucoup de prudence à l'approche de la zone de travaux où tout stationnement sera interdit », a prévenu le communiqué.