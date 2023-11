Agoa : Le pacte commercial américain a-t-il profité à l'Afrique ?

Il permet aux pays africains éligibles d'exporter certains de leurs produits vers les États-Unis sans payer de taxes, ce qui signifie que ces produits sont moins chers pour les consommateurs américains et qu'ils devraient donc en acheter davantage.



Il couvre plus de 1 800 produits, des voitures BMW et Mercedes assemblées en Afrique du Sud aux fleurs du Kenya, en passant par les jeans.



Les pays participants doivent remplir une série de conditions pour pouvoir commercer dans le cadre du programme. Ces conditions sont les suivantes :



- l'élimination des obstacles au commerce et à l'investissement américains- le soutien à la démocratie- la protection des droits de l'homme internationalement reconnus - ne pas s'engager dans des activités qui portent atteinte à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis.



Sur les 54 pays d'Afrique, 35 commercent actuellement dans le cadre du programme, qui a été renouvelé en 2015 et doit expirer le 30 septembre 2025.



Les États-Unis renouvellent l'éligibilité de chaque pays chaque année.



Qui en a le plus bénéficié ?

L'Afrique du Sud était le plus grand exportateur de l'accord en 2021. Elle a généré environ 2,7 milliards de dollars (2,2 milliards de livres sterling) de recettes, principalement grâce à la vente de véhicules, de bijoux et de métaux.



Le Nigeria est arrivé en deuxième position avec des recettes de plus de 1,4 milliard de dollars, principalement du pétrole, tandis que le Kenya est arrivé en troisième position avec environ 523 millions de dollars, selon les statistiques de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) et du ministère du commerce des États-Unis.



D'autres pays tels que l'Eswatini, l'Éthiopie, le Lesotho, le Malawi et l'île Maurice ont également augmenté massivement leurs exportations vers les États-Unis dans le cadre de l'Agoa.



Des centaines de milliers d'emplois ont été créés sur le continent, bien qu'il n'existe pas de chiffres précis. L'Agoa soutiendrait également près de 120 000 emplois aux États-Unis.



Toutefois, une grande partie de la croissance initiale des exportations concernait les carburants, qui ont depuis diminué.De plus, peu de pays africains bénéficiant des avantages de l'Agoa les ont pleinement utilisés.



Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le manque d'infrastructures telles que les réseaux de transport, l'approvisionnement en énergie et les zones spécialisées dans le traitement des exportations, ainsi que les difficultés à répondre aux normes exigées par le marché américain.



Pourquoi ce projet a-t-il été controversé ?

Certains affirment que le fait de supprimer l'accès à Agoa pour des raisons liées aux droits de l'homme signifie que des personnes ordinaires sont punies plutôt que la cible visée, à savoir les membres du gouvernement.



L'Éthiopie, par exemple, a perdu son statut de bénéficiaire de l'Agoa en janvier 2022 en raison de ce que le président américain Joe Biden a qualifié de "violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus" pendant la guerre dans la région du Tigré, au nord du pays.

Le pays d'Afrique de l'Est a bénéficié du programme depuis 2000, avec quelque 200 000 personnes, principalement des jeunes femmes, directement employées dans les deux industries exportatrices les plus performantes dans le cadre de l'Agoa, à savoir les vêtements et le cuir.

Les exportations de l'Éthiopie vers les États-Unis sont passées de 28 millions de dollars en 2000 à environ 300 millions de dollars en 2021, dont près de la moitié dans le cadre de l'Agoa.

Toutefois, le retrait du pays de l'Agoa a entraîné la perte d'environ 100 000 emplois, selon l'ancien négociateur commercial en chef de l'Éthiopie, Mamo Mihretu. La majorité d'entre elles étaient des femmes travaillant dans des usines textiles dans le sud du pays et n'ayant aucun lien avec le conflit dans le nord.

Le gouvernement éthiopien a déclaré que la suppression de l'accès à l'Agoa "annulerait des gains économiques significatifs dans notre pays et aurait un impact injuste et préjudiciable sur les femmes et les enfants".

D'autres, en revanche, estiment que ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits de l'homme sur le continent et qu'elles permettent aux États-Unis d'exercer un effet de levier pour contribuer à la prévention des conflits.

Par exemple, cette semaine, le président américain Joe Biden a annoncé que l'Ouganda perdrait l'accès à l'Agoa en raison de sa nouvelle loi anti-homosexuelle, tout comme le Niger et le Gabon à la suite de coups d'État militaires et la République centrafricaine (RCA), qui entretient des liens étroits avec le groupe de mercenaires russes Wagner.

Les États-Unis ont annoncé que l'accès de la Mauritanie à l'Agoa serait rétabli après que le pays ait réalisé "des progrès substantiels et mesurables en matière de droits des travailleurs et d'élimination du travail forcé".

Certains se sont également plaints du fait que, dans le cadre de l'Agoa, les pays africains doivent supprimer toutes les barrières commerciales aux importations américaines, estimant qu'il n'est pas juste que des pays tels que l'Inde et le Brésil ne soient pas tenus de faire de même pour bénéficier d'un accès en franchise de droits à l'énorme marché américain.

Pourquoi les vêtements usagés sont-ils controversés ? En juillet 2018, l'ancien président américain Donald Trump a suspendu le droit du Rwanda d'exporter des vêtements en franchise de droits dans le cadre de l'Agoa, après que le pays d'Afrique de l'Est a interdit l'importation de vêtements de seconde main.





La décision du Rwanda fait suite à un accord adopté par la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) en 2016, visant à interdire les importations de vêtements usagés d'ici 2019 afin de stimuler les entreprises locales de fabrication de vêtements.

La CAE représentait près de 13 % des importations mondiales de vêtements usagés en 2015, d'une valeur d'environ 274 millions de dollars, selon une étude de l'Agence américaine pour le développement international (USAid).

Cependant, une organisation commerciale américaine a déposé une pétition auprès du Bureau du représentant américain au commerce (USTR) pour s'opposer à la décision de l'EAC, affirmant qu'elle imposerait des "difficultés économiques significatives" à l'industrie américaine du vêtement usagé.

La Secondary Materials and Recycled Textiles Association (SMRTA) a déclaré que la décision de l'EAC pourrait coûter environ 40 000 emplois américains et 124 millions de dollars d'exportations.

En conséquence, les États-Unis ont menacé de retirer quatre pays d'Afrique de l'Est - le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda - de l'Agoa.

Le Rwanda a maintenu l'interdiction, espérant qu'elle créerait plus de 25 000 emplois dans son industrie textile naissante et la protégerait de l'asphyxie par des vêtements bon marché et de seconde main.

Les États-Unis ont défendu la suspension en déclarant que l'interdiction des importations de vêtements usagés était une "mesure commerciale restrictive" qui allait à l'encontre des règles commerciales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'Ouganda lui a emboîté le pas après que le président Yoweri Museveni a annoncé, en août, l'interdiction des importations de vêtements usagés.

Il a déclaré qu'il promouvait la politique nationale "Buy Uganda Build Uganda" et que les vêtements d'occasion appartenaient à des Occidentaux décédés.

Cela pourrait avoir été un autre facteur dans la décision de M. Biden de retirer l'Ouganda de l'Agoa.

Que se passe-t-il ensuite ? Malgré la controverse, les bénéficiaires de l'Agoa devraient appeler à une extension rapide et à un renouvellement du pacte commercial pour une durée de 10 ans.

Le consensus est qu'un renouvellement rapide de l'Agoa renforcerait la confiance des investisseurs en Afrique subsaharienne et augmenterait les opportunités commerciales.

En septembre 2023, le sénateur de Louisiane John Kennedy a présenté au Congrès américain un nouveau projet de loi visant à prolonger le programme Agoa de 20 ans, soit jusqu'en septembre 2045.

M. Kennedy a déclaré que le renouvellement de l'Agoa aiderait les États-Unis à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région.

Il est peu probable que le Congrès américain renouvelle l'Agoa sous sa forme actuelle et il pourrait exiger un niveau de réciprocité plus élevé de la part des bénéficiaires de l'Agoa.

Par exemple, le refus de l'Afrique du Sud de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie a soulevé la question de savoir si les États-Unis incluront l'Afrique du Sud dans l'extension et le renouvellement de l'Agoa.

En juin 2023, des législateurs américains ont demandé que le forum Agoa de novembre soit déplacé de Johannesburg en raison de la controverse. L'Afrique du Sud nie avoir envoyé des armes à la Russie.



La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (Agoa) a été promulguée par l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, en mai 2000, dans le but d'améliorer les relations commerciales et d'investissement avec l'Afrique subsaharienne, en partant du principe que le meilleur moyen d'élever le niveau de vie sur le continent et de créer les emplois dont il a tant besoin est le commerce, et non l'aide.