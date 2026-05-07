Sénégal : Les importations de biens progressent de 3,2 % en mars 2026, tirées par les produits agricoles

Les importations de biens du Sénégal se sont établies à 529,6 milliards de FCFA au mois de mars 2026, marquant une légère hausse de 3,2 % par rapport aux 513,2 milliards de FCFA du mois précédent. Selon le dernier Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur, cette progression est principalement portée par une forte augmentation des achats de riz, de céréales (froment et méteil) et d'engrais.







Le riz a enregistré une hausse significative, passant de 13,2 milliards de FCFA en février à 37,6 milliards de FCFA en mars. Les importations de froment et méteil ont bondi à 24,2 milliards de FCFA (contre 3,2 milliards précédemment), tandis que les achats d'engrais ont atteint 20,0 milliards de FCFA, après un niveau quasi nul le mois précédent (1,0 milliard). Cette tendance haussière a toutefois été freinée par le recul des importations de pétrole brut, qui ont chuté à 45,9 milliards de FCFA contre 78,7 milliards en février, et des produits pétroliers raffinés, en baisse à 98,9 milliards de FCFA.







En comparaison avec le mois de mars 2025, les importations globales affichent une légère contraction de 1,8 %. Sur l'ensemble du premier trimestre 2026, la tendance à la baisse est plus marquée : le cumul des importations s'établit à 1 567,7 milliards de FCFA contre 1 846,6 milliards pour la même période en 2025, soit une régression de 15,1 %. Cette baisse trimestrielle contribue à l'amélioration de la balance commerciale, dans un contexte où les exportations nationales connaissent une forte croissance.

