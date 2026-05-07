Échanges extérieurs : Le Sénégal enregistre un excédent commercial historique de 183,8 milliards de FCFA en mars 2026

La balance commerciale du Sénégal a réalisé une performance exceptionnelle au mois de mars 2026 en affichant un excédent de 183,8 milliards de FCFA. Ce résultat marque une rupture majeure par rapport au déficit de 60,1 milliards de FCFA enregistré le mois précédent, propulsant le solde cumulé du premier trimestre dans le vert.







Cette amélioration structurelle repose sur une forte progression des échanges avec plusieurs partenaires stratégiques. Le solde commercial vis-à-vis de la Suisse a bondi à +156,3 milliards de FCFA (contre +56,4 milliards en février), porté notamment par les exportations d'or.





De même, les échanges avec les Pays-Bas sont devenus largement excédentaires (+150,9 milliards de FCFA), tout comme ceux avec l’Espagne (+33,5 milliards) et l’Inde (+18,1 milliards), deux pays avec lesquels le Sénégal était auparavant en situation de déficit. Par ailleurs, bien que le solde vis-à-vis du Nigéria reste négatif, le déficit s'est nettement réduit, passant de 83,8 à 47,1 milliards de FCFA.







Toutefois, certains flux bilatéraux ont tempéré cette performance globale. Le Sénégal a vu ses déficits commerciaux se creuser vis-à-vis de l'Allemagne (-18,8 milliards de FCFA), de la Thaïlande (-14,5 milliards) et de l’Argentine (-12,2 milliards). Malgré ces zones de pression, la dynamique trimestrielle demeure positive. À fin mars 2026, le cumul du solde commercial s'établit à +11,5 milliards de FCFA, un revirement spectaculaire comparé au lourd déficit de 460,5 milliards de FCFA enregistré à la même période en 2025.

